ПЖД назначила дополнительные поезда к майским праздникам

Приднепровская железная дорога (ПЖД) назначила три дополнительных поезда к майским праздникам, сообщила пресс-служба ПЖД.

Поезд Симферополь-Киев № 282/281 назначен на 30 апреля - отправление из Симферополя в 19.00, прибытие в Киев 1 мая в 12.00. В обратном направлении - отправление из Киева в 22.00, прибытие в Симферополь в 13.43.

На 30 апреля также назначен дополнительный поезд Симферополь-Киев № 238/237 - отправление из Симферополя в 16.10, прибытие в Киев 1 мая в 09.30; Киев-Симферополь - отправление из Киева в 17.05, прибытие в Симферополь в 09.10.

Поезд Днепропетровск-Симферополь № 502/501 - отправление из Днепропетровска 30 апреля в 21.30, прибытие в Симферополь 1 мая в 06.45. Обратно - отправление из Симферополя в 21.50, прибытие в Днепропетровск в 06.32.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в связи с проведением ремонтно-путевых работ на Крымском направлении изменила время отправления ряда пассажирских поездов на крымском направлении в период 15-19, 22-26, 29, 30 апреля и 7, 8, 13-25 мая текущего года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3,2 тыс. км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.