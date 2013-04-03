«Укрзализныця» в январе-феврале начислила 146 млн грн компаниям за простой вагонов
Специалисты Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» за первые два месяца текущего года начислили 146 млн грн за простой почти 950 тыс. вагонов, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.
«Простой вагонов на подъездных путях предприятий в первые два месяца текущего года составил около 25 часов, что на 2 часа меньше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, однако проблема развития собственной железнодорожной инфраструктуры, подъездных путей и эффективная организация работы на крупных промышленных объектах остается актуальной», - отметила пресс-служба «Укрзализныци».
В частности, предприятия не выполняют нормы и значительно превышают время пользования вагонами под грузовыми операциями на подъездных путях.
«Подвижной состав задерживается на подъездных путях дольше, чем положено по нормативам, еще и потому, что предприятия не развивают свою железнодорожную инфраструктуру, особенно предприятия горно-металлургического комплекса», - цитирует пресс-релиз первого заместителя начальника Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Ивана Хорьякова. По его словам, многие предприятия закупают собственный вагонный парк, не имея своих путей для отстоя незадействованных в перевозках вагонов, а платить железной дороге за такую услугу не хотят.
Поэтому сотрудники «Укрзализныци» призывают клиентов правильно планировать перевозки, согласовывать их и сократить время обработки вагонов под операциями разгрузки/погрузки с целью минимизации финансовых потерь обеих сторон.
В 2012 году «Укрзализныця» взыскала за простой железнодорожной техники свыше 942 млн грн. Штрафные санкции за простой одного вагона составляют 160 грн в сутки, в то же время среднесуточная доходность от задействованного в перевозках грузов в пределах Украины универсального вагона парка железных дорог составляет для крытого вагона - 428 грн, платформы - 301 грн, полувагона - 848 грн.
Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины увеличила в 2012 году эффективность использования вагонов, превысив плановые показатели.