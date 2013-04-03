На внедрение скоростного движения Днепропетровск-Симферополь потратят 230,6 млн грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) проводит комплекс работ по внедрению проекта развития скоростной железнодорожной инфраструктуры на участке Днепропетровск-Симферополь стоимостью 230,6 млн грн, сообщила пресс-служба ПЖД.

Согласно сообщению, в настоящее время на участке ведутся технические работы и уже модернизировано 11,5 км пути, проведен средний ремонт 21 комплекта стрелочных переводов, заменено более 1,2 тыс. м плетей бесстыкового пути. Также ПЖД начала капитальный ремонт пассажирских платформ на перегонах Сальково-Сиваш и Плавни-Таврийск.

Пресс-служба сообщила, что 1 апреля на Приднепровской магистрали прошли испытания межрегионального скоростного двухсистемного электропоезда производства Крюковского вагоностроительного завода ЕКр1-002, который последовал через Пятихатки, Днепропетровск, Запорожье, Мелитополь и другие населенные пункты по маршруту Киев-Симферополь и обратно. В случае выделения средств из госбюджета на приобретение этого подвижного состава, с введением графика движения пассажирских поездов на 2013-2014 гг. он может использоваться на маршруте Днепропетровск-Симферополь.

Стоимость работ, выполненных специалистами различных служб и структурных подразделений Приднепровской железной дороги, на текущий момент превысила 40 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3,2 тыс. км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.