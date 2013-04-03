Мининфраструктуры назвало дороги, где из-за подтопления закрыт проезд

На Закарпатье по состоянию на 6 часов утра 3 апреля запрещен проезд по дороге местного значения О-07-12-07 Ужгород-Демечи, км 18+000 между селом Геевцы и селом Тисянка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, причиной этого стало подтопление дороги шириной 50 метров высотой 5 см в связи с поднятием уровня воды в реке Латорица.

Этот участок дороги запроектирован как переливная дамба, отмечается в сообщении. Установлены соответствующие предупредительные дорожные знаки.

В то же время движение транспорта по дорогам государственного значения обеспечено. На автодорогах общего пользования работает 1564 единиц техники и 1019 дорожников, говорится в сообщении. Организовано круглосуточное дежурство по обеспечению управляемого пропуска ледохода и весеннего паводка 2013 года.

Вместе с тем, по данным Мининфраструктуры, в связи с подтоплением мостов через реку Случ нарушена доставка почты в три населенных пункта Новоград-Волынского района Житомирской области. Доставка будет проведена после спада уровня воды.

Каналы Бужско-Днепровско-Лиманский, Херсонский морской, Керч-Еникальский и устье «Быстрое» работают в привычном режиме.

Задержек поездов из-за погодных условий нет. Аэропорты работают в штатном режиме, проинформировали в Министерстве инфраструктуры.