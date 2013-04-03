В Сокальском районе Львовщины подтоплены заводы и сельхозугодья, вода подходит к домам

В Сокальском районе Львовской области в результате выхода речных вод из берегов и таяния снега, зафиксировано затопление заводей и низко расположенных сельскохозяйственных угодий.

Как сообщили УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, по прогнозной информации Львовского регионального центра по гидрометеорологии, 3-4 апреля существует опасность частичного подтопления жилых домов и хозяйственных объектов в населенных пунктах Селец, Межиречье и Великие Мосты Сокальского района.

Как отмечается в сообщении, 2 апреля на реках бассейна Западного Буга продолжалось поднятие уровней воды и формирование второй волны наводнения.

По состоянию на 6.00 3 апреля, уровни воды в реках Рата и Солокия выросли на 0,1–0,5 м.

Во Львовской ОГА сообщили, что с целью предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации и недопущения существенного ухудшения условий проживания людей, в места подтоплений завезены 145 куб. м породы и 25 куб. м песчано-глиняной смеси для предотвращения затопления дороги в г. Великие Мосты и жилых домов в с. Межиречье и с. Селец, а также заложено 350 мешков песчано-глиняной смеси для укрепления дамб, берегов рек и потоков в г. Великие Мосты, с. Межиречье и с. Селец; заготовлено 1200 мешков песчано-глиняной смеси.

Также, по приказу председателя Сокальской райгосадминистрации, переведены коммунальные и аварийные службы района в режим работы «в чрезвычайной ситуации», организовано круглосуточное дежурство в сельских советах населенных пунктов Селец, Межиречье и в Великомостовском городском совете.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во Львовской области отмечается ухудшение погодных условий: идет мокрый снег с дождем, сильные порывы ветра.