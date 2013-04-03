"Визз Эйр Украина" запустит рейс Киев-Дубаи в октябре

Компания «Визз Эйр Украина», первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины, с 28 октября текущего года начнет выполнять рейсы по маршруту Киев-Дубаи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный директор «Визз Эйр Украина» Акош Буш.

По его словам, рейсы будут выполняться из аэропорта "Киев" (Жуляны) в новый аэропорт Дубая, открытие которого состоится в октябре.

Рейс Киев-Дубаи будет выполняться 4 раза в неделю.

При этом, генеральный директор "Визз Эйр Украина" отметил, что компания рассматривает возможность выполнения рейсов в Дубаи и из других городов Украины.

"Это будет зависеть от того, будет ли базироваться "Визз Эйр Украина" еще в каком-то регионе, помимо Киева", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, компания «Визз Эйр Украина», с июля начнет выполнять рейсы по маршрутам Киев-Вильнюс, Киев-София, Донецк-Дортмунд.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 2 самолета Airbus A320. Третий самолет авиакомпании «Визз Эйр Украина» - Airbus А320 - начнет выполнять рейсы с начала летней навигации - 31 марта 2013 года. Авиакомпания планирует перевезти около 1,3 миллиона пассажиров и увеличить авиапарк до четырех самолетов Airbus A320 в 2013 году. Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.