К майским праздникам назначили дополнительный поезд Донецк-Симферополь

Донецкая железная дорога в связи с ростом спроса на перевозки к майским праздникам назначила дополнительный поезд Донецк-Симферополь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, поезд № 569/570 сообщением Донецк-Симферополь из Донецка будет отправляться 30 апреля, 5, 8 и 11 мая, из Симферополя - 1, 6, 8 и 12 мая.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога (ПЖД) назначила к майским праздникам три дополнительных поезда.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.