«Укрзализныця» продлила опытную эксплуатацию электропоездов Hyundai и Skoda

Межведомственная приемочная комиссия «Укрзализныци» приняла решение продлить опытную эксплуатацию десяти электропоездов производства Hyundai Rotem и шести двухэтажных вагонных электропоездов производства компании Skoda Vagonka до 31 августа текущего года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця».

Согласно сообщению, межведомственная приемочная комиссия, в состав которой входят железнодорожники, представители «Государственного научно-исследовательского центра железнодорожного транспорта Украины», аккредитованной лаборатории и другие, планирует устранить все выявленные недостатки при эксплуатации электропоездов компанией-производителем Hyunda Rotem Company до 1 июня текущего года.

Пресс-служба отметила, что опытная эксплуатация электропоездов, в отличие от постоянной эксплуатации, позволяет специалистам с большей периодичностью проверять надежность подвижного состава и обязывать производителя устранять выявленные недостатки в установленные сроки.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс».

«Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая 2012 года.

Согласно контракту, корейская компания берет на обслуживание электропоезда и в течение 5 лет будет выполнять все гарантийные обязательства по обеспечению качества ремонта и эксплуатации.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Используемыми в Украине 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda оперирует государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.