ПЖД ожидает получить 57,7 млн грн компенсации за льготный проезд

Приднепровская железная дорога рассчитывает получить в 2013 году субвенции в сумме 57,7 млн грн на компенсацию льготного проезда в пригородном сообщении. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

"Руководство предприятия предложило распорядителям бюджетных средств предусмотреть на 2013 год субвенцию в сумме 57,7 млн грн на компенсацию льготного проезда отдельных категорий пассажиров в пригородном сообщении", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что железная дорога стремится сотрудничать с местными органами власти по части процесса организации пригородных пассажирских перевозок, к вопросам возмещения компенсаций за льготные перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом в полном объеме, осуществляли совместные инвестиции в обновление пригородного подвижного состава.

"Магистраль уже заключила 68 договоров с администрациями различных уровней о возмещения из местных бюджетов компенсаций за перевозку льготников в пригородном железнодорожном сообщении на сумму 33,8 млн гривен и продолжает работу в этом направлении", - сообщает пресс-служба ПЖД, отмечая, что необходимо полное взаимопонимание сторон относительно увеличения годовой суммы субвенции, а также своевременного и полного возмещения убытков железной дороги за услуги по перевозке льготников пригородным железнодорожным транспортом.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 2 месяца 2013 года увеличила перевозку льготников в пригородном сообщении на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 880,4 тыс. пассажиров.

При этом, за январь-февраль 2013 года ПЖД получила 3,871 млн грн компенсации за перевозку льготников, в том числе в феврале - 3,762 млн грн, что составляет 49,9% от фактической стоимости перевозок льготников в пригородном сообщении.

Местные власти за последние 2 года увеличили уровень компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении с 30% до 47,9%.

Так, за 2 месяца 2013 года железные дороги в пригородном сообщении перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 42,8 млн грн, а компенсацию получили в размере 20,5 млн грн, или 47,9% от необходимой суммы.

Справка УНИАН. Более 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении составляют льготные категории граждан. На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан, которые имеют такое право согласно действующему законодательству.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.