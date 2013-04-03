ГАИ предупреждает водителей об ухудшении погоды в ближайшие дни

ГАИ Украины обращает внимание водителей на неблагоприятные погодные условия в ближайшие дни и призывает быть максимально внимательными и осторожными.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента Госавтоинспекции МВД Украины.

В частности, как отмечают в ГАИ, по прогнозу Гидрометцентра, 4 апреля ночью в западных областях, днем в западной половине страны дожди, ночью в Карпатах сильный дождь с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. 5-6 апреля - дожди (в западных областях ночью с мокрым снегом), ночью 5 апреля - в северных областях местами сильный дождь; 5 апреля ночью в восточной части, днем на Правобережье, 6 апреля ночью на востоке и юго-востоке - без осадков.

ГАИ советует водителям во время поездок в условиях недостаточной видимости (сильные дожди, туманы и прочее) соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорости, двигаться с включенным ближним светом фар или с включенными противотуманными фарами.

Также целесообразно отказаться от рискованных маневров, которые при сложных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций, добавили в ГАИ.