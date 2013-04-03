Задержки грузов на ж/д погранпереходах в январе-феврале уменьшились на 21%

Задержки грузов на железнодорожных пограничных переходах в январе-феврале т.г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 3202 вагона, или на 21% - до 11 739 вагонов, сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци".

Как отметили в пресс-службе, средний простой задержанных вагонов на протяжении января-февраля 2013 г. сократился на 0,39 суток - с 1,75 до 1,36 суток.

Вдвое улучшились показатели работы на пограничных передаточных станциях Западной Украины (Львовская железная дорога).

По информации пресс-службы, за 2 месяца 2013 г. на пограничных передаточных станциях задержаны - на Львовской железной дороге - 4104 вагона, Юго-Западной железной дороге - 4805 вагонов, Одесской железной дороге - 15 вагонов, Южной железной дороге - 1885 вагонов, Донецкой железной дороге - 930 вагонов.

Из общего количества задержанных вагонов, вагоны с экспортными грузами составляют 34,2%, с импортными - 42,5%, с транзитными - 23,1%.

По вине грузовладельцев задержаны 4304 вагона (36,6% от общего количества), контролирующими органами задержаны 1540 вагонов (13,2% от общего количества вагонов). В частности, 473 вагона задержала экологическая служба; 382 - карантинная служба; 456 вагонов (3,4% от общего количества) - 348 и 108 соответственно, - задержаны работниками санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб после обнаружения партии зараженных зерновых культур. Работниками Государственной Таможенной службы на пограничных передаточных станциях задержаны 229 вагонов.

Значительно уменьшилось количество задержек по транспортно-экспедиционным причинам (ответственность грузовладельцев) - в частности за 2 месяца 2013 года задержано лишь 294 вагона (1027 за аналогичный период 2012 года).

Как сообщал УНИАН, специалисты «Укрзализныци» за первые два месяца текущего года начислили компаниям 146 млн грн за простой почти 950 тыс. вагонов.