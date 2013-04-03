ЮЖД увеличила количество рейсов поезда Харьков-Ужгород на пасхальные и майские праздники

Южная железная дорога (ЮЖД) увеличила количество рейсов поезда №225/226 Харьков-Ужгород на пасхальные и майские праздники.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ЮЖД, в связи с ростом пассажиропотока в период пасхальных и майских праздников, ЮЖД дополнительно назначила поезд №225/226 Харьков-Ужгород отправлением из Харькова на 28, 30 апреля и 3, 4, 5, 6, 8, 10 и 11 мая 2013 года и, соответственно, из Ужгорода - 29 апреля, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11 и 12 мая.

Согласно сообщению, продажа билетов отправлением из Харькова на указанные даты уже открыта. О продаже билетов из Ужгорода будет сообщено пассажирам дополнительно.

При необходимости ЮЖД и в дальнейшем будет назначать дополнительные поезда и рейсы на популярные маршруты.

Как сообщал УНИАН, ранее ЮЖД начала продажу билетов на пасхальные и майские праздники на дополнительный скорый поезд № 225/226 Харьков-Ужгород отправлением из Харькова на 27, 29 апреля и 1 мая, а из Ужгорода на 28, 30 апреля и 2 мая 2013 года.

На мартовские праздники 2013 года железные дороги Украины назначили 6 дополнительных поездов, в том числе 4 поезда в туристические центры Западной Украины.

На новогодние и рождественские праздники в сезон 2012-2013 года дополнительные поезда осуществили 212 рейсов.

Дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их населенность не превышает 50%.