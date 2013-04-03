Греческая Aegean Airlines начала полеты в Ларнаку и Афины из Киева

Греческая авикомпания Aegean Airlines с 3 апреля открыла рейсы по направлениям Киев-Ларнака и Киев-Афины из международного аэропорта «Киев» (Жуляны), сообщила пресс-служба аэропорта.

Первый рейс Афины-Киев прибывает в «Жуляны» 3 апреля в 15.30, вылет в Афины состоится в 16.10.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что перелеты будут производиться два раза в неделю — по средам и субботам на авиалайнерах типа Airbus A320.

Как ранее сообщал УНИАН, греческая авиакомпания Aegean Airlines планирует в 2013 году осуществить около 250 регулярных рейсов из Киева в Салоники, Родос и Афины.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала – 1,5 тыс. кв. м.

Аэропорт «Киев» в 2012 году обслужил 861,9 тыс. пассажиров – на 83,5% больше, чем в 2011 году. По итогам 2012 года пассажиропоток аэропорта «Киев» на внутренних линиях составил около 390 тыс. пассажиров.

Компания Aegean Airlines - крупнейший греческий перевозчик. Aegean Airlines является членом глобального альянса Star Alliance.