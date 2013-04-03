ЮЗЖД готовится к весеннему паводку

Сотрудники Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) осуществляют комплекс работ по подготовке к организации безопасного движения в период весеннего паводка, сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

«В структурных подразделениях железной дороги созданы оперативные группы, которые постоянно осуществляют наблюдение за опасными местами, где в случае паводка возможен размыв земляного полотна. С целью усиленного проявления бдительности при проезде опасных мест все работники локомотивных бригад ознакомлены с такими участками», - сообщила пресс-служба, отметив, что общая протяженность опасных мест, подверженных размыву земляного полотна, по направлению железной дороги составляет 116,8 км.

По информации пресс-службы, также определены 32 особо опасных места в искусственных сооружениях и земляном полотне, за которыми установлен постоянный надзор со стороны работников дистанций пути.

Как отмечает пресс-служба, железнодорожники ЮЗЖД завершили работы по очистке от снега отверстий в пределах малых искусственных сооружений и водоотводов для беспрепятственного пропуска талых вод, а также провели подготовительный комплекс работ по установке монопомп для откачки воды, созданию аварийного запаса путевого щебня и железобетонных шпал (на 4 поездах) и подготовке погрузочной техники и необходимого инструментария.

ЮЗЖД также заключила соглашение на проведение в случае необходимости взрывных работ для взлома льда возле моста 32 км участка Шостка - Новгород-Северский.

По словам пресс-службы, сейчас на территории Юго-Западной железной дороги не наблюдается размывов и деформаций земляного полотна, но зафиксировано незначительное повышение уровня воды в реках.

Справка УНИАН. ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.