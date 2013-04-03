Федерация работодателей транспорта и профсоюз работников морской отрасли подписали меморандум

Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) и профсоюз работников морского транспорта (ПРМТУ) подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства инфраструктуры.

Стороны договорились, что будут совместно участвовать в разработке отраслевых программ экономического и социального развития, законодательных и других нормативно-правовых актов.

"Профсоюзы вместе с работодателями будут обмениваться аналитически-справочной информацией и проводить различные совместные мероприятия, в частности исследования, конференции, круглые столы, пресс-конференции и т.д.", - сообщает пресс-служба министерства.

Также стороны образовали совместный орган - Двусторонний социально-экономический совет в отрасли морского транспорта. Он будет осуществлять совещательные, консультативные и согласительные функции.

«Объединение профсоюзов и работодателей - это важный общегосударственный шаг. Принятые Законы «О социальном диалоге», «О коллективных договорах», а также закон «О морских портах» открывают новые перспективы, которые связаны с существенными изменениями для коллективов. Поэтому, осознавая ответственность, которая стоит перед нами, мы ищем пути наилучшей реализации этих изменений. А успех любого коллектива зависит от сотрудничества работодателей и профсоюзов, объединения интересов работодателей и наемных работников», - подчеркнул председатель Федерации работодателей транспорта Украины Орест Климпуш.

Согласно сообщению, профсоюзы и работодатели намерены также совместными действиями помогать созданию благоприятной инвестиционной, правовой и экономической среды для эффективной деятельности предприятий морской отрасли и потенциальных инвесторов. В рамках взаимодействия планируется подготовка общих материалов с целью реагирования на текущую ситуацию и актуальные проблемы морской отрасли.

Глава Профсоюза работников морского транспорта Михаил Киреев подчеркнул, что "впервые в Украине партнерами стали стороны, которые по своей природе отстаивают разные интересы".

Справка УНИАН. Профессиональный союз работников морского транспорта Украины (ПРМТУ) – всеукраинская добровольная неприбыльная общественная организация, которая действует на территории Украины и объединяет работников морского транспорта.

Сегодня Профсоюз является членской организацией Международной федерации транспортников (ITF), ETF, Международной конфедерации профсоюзов водного транспорта, Федерации профсоюзов Украины. Целью деятельности Профсоюза является представительство и защита трудовых, социально-экономических прав и интересов членов Профсоюза.

Профсоюз работников морского транспорта Украины является самым многочисленным всеукраинским объединением на предприятиях и в учреждениях морского транспорта.

Конфедерация работодателей Украины является неприбыльной общественной организацией, которая объединяет отраслевые Всеукраинские объединения работодателей.

Основной целью создания и деятельности Конфедерации является представительство и защита интересов членов объединения – работодателей и их организаций – в экономических, социально-трудовых и других отношениях.