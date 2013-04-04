IAG намерен купить 18 "самолетов мечты" за 4 млрд долларов

Британо-испанский авиационный консорциум IAG намерен приобрести 18 самолетов Boeing 787 Dreamliner, каталожная стоимость которых оценивается в 4 миллиарда долларов, с целью обновления флота своего британского подразделения British Airways, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на Financial Times.

В настоящее время средний возраст используемых британским авиаперевозчиком самолетов равняется 17 годам, что делает его флот намного старше, чем у конкурентов, таких как Emirates Airline и Air France-KLM.

Кроме того, рассматривается возможность приобретения дополнительных самолетов для испанской Iberia, однако, как отмечается авиакомпания, окончательное решение по этому вопросу будет принято только после завершения реструктуризации авиаперевозчика. Iberia планирует сократить 3,1 тысячи сотрудников, 16% штата, для сокращения расходов и возвращения к рентабельности. Ранее компания объявляла о намеченных увольнениях 4,5 тысячи человек, однако план авиаперевозчика встретил жесткую критику со стороны профсоюзов и привел к массовым забастовкам сотрудников.

В январе по всему миру были приостановлены полеты широкофюзеляжного двухмоторного пассажирского самолета Boeing 787, после того как рейс японской авиакомпании ANA был вынужден совершить экстренную посадку из-за возгорания аккумуляторных батарей. В настоящее время продолжается расследование и поиск причин появившихся проблем.

Холдинг IAG был образован 24 января 2011 года путем слияния британской авиакомпании British Airways и испанской Iberia. В настоящее время это один из крупнейших мировых авиахолдингов, в парке которого 408 самолетов, летающих по 200 направлениям и перевозящих 55 миллионов пассажиров ежегодно. Штаб-квартира находится в Лондоне, при этом зарегистрирована компания в Испании.

Вoeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, являясь наряду с Airbus крупнейшим производителем самолетов в мире. Помимо этого, компания выпускает широкий спектр авиационно-космической техники военного назначения, разрабатывает космические программы.