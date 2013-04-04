Железные дороги в марте увеличили перевозки пассажиров до 33 млн чел.

Железные дороги Украины ("Укрзализныця") в марте 2013 года увеличили перевозки пассажиров по сравнению с предыдущим месяцем на 6,45% - до 33,09 млн пассажиров, сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, пассажирооборот за отчетный период составил 3,606 млрд пас. км. В дальнем сообщении - 2,3 млрд пасс. км, в пригородном – 1,306 млрд пасс. км.

Среди пассажирских составов в марте без отклонений от расписания отправлено 98,6% и проследовали 97,2% поездов.

Как сообщал УНИАН, перевозка пассажиров на железнодорожном транспорте, с учетом перевозок городской электричкой в феврале 2013 года составила 30,9 млн пассажиров, при этом в январе 2013 года перевозка пассажиров составила 32,3 млн пассажиров.