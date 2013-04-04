Железные дороги в марте увеличили среднесуточный пробег локомотивов на 5,7%

Железные дороги Украины в марте 2013 года увеличили среднесуточный пробег локомотивов на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 517 км.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), среднесуточный пробег в марте 2013 года был на 8,4% больше, чем запланировано.

Среднесуточная производительность локомотивного парка в марте т.г. возросла на 5,5% по сравнению с 2012 годом - до 1,497 млн ткм брутто, что на 9% больше плана.

Средний вес грузового поезда в марте т.г. составил 3,475 тыс. тонн - на 0,8% больше, чем годом ранее, и на 2,7% больше, чем было запланировано.

Средний оборот грузового вагона в марте т.г. составил 7,86 суток, что на 3,8% больше плана.

Средний оборот нагруженного вагона составил 7,85 суток - на 9,2% меньше плана.

Как сообщал УНИАН, среднесуточный пробег локомотивов в 2012 году составил 480 км, что на 1,9% больше планового показателя, и на 3% больше, чем в 2011 году. Оборот грузового вагона железных дорог Украины в 2012 году составил 6,15 суток, что на 0,18 суток, или 2,9% больше планового показателя.

«Укрзализныця» ожидает в 2013 году рост объема грузовых перевозок во внутреннем и экспортно-импортном сообщении на 2%, а также рост объема перевозок в транзитном сообщении на 0,7%. В первую очередь рост ожидается за счет перевозок строительных грузов и каменного угля во внутреннем сообщении и на экспорт.