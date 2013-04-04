В Украине "серый рынок" мобильных телефонов вырос на 15-17%

Отсутствие законодательных норм, позволяющих операторам отключать нелегально ввезенные, ворованные и т.п. мобильные телефоны, привело к тому, что объем серого рынка мобильных телефонов может составлять сегодня 15-17%. Об этом сообщается на сайте Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) со ссылкой на данные его начальника Павла Слободянюка.

«По нашему мнению, нынешний объем „серых” мобильных телефонов на украинском рынке может уже достигать от 15 до 17 процентов», - подчеркнул Павел Слободянюк.

По его словам, причиной такого положения является отсутствие нормы законодательства относительно обязательного отключения терминалов, законность происхождения которых в Украине не подтверждена.

Рассмотрение разработанного законопроекта „О внесении изменений в Закон Украины „О телекоммуникациях” относительно предотвращения пользования терминалами, законность ввоза которых на территорию Украины не подтверждена” (регистрационный номер № 9695), который должен способствовать решению этой болезненной проблемы, ВР Украины прошлого созыва переносилось трижды. В результате чего разработанные регуляторные процедуры ввоза и эксплуатации мобильных телефонов в полном объеме не были реализованы.

Как следствие, по его данным, начиная со второй половины 2011 года, наблюдается постепенное уменьшение количества мобильных телефонов, которые поступили в Украину законным способом. В 2012 году их количество уменьшилось, по оценками аналитиков рынка, еще на 12 – 13 % от предыдущего года.

«То есть происходит увеличение объема „серого” рынка», - отметил П.Слободянюк.

Как сообщал УНИАН, по данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), поступления в Госбюджет за счет налогов и таможенных платежей только от ввоза мобильных телефонов в Украину в 2012 году составили более 1,1 млрд грн, что примерно на 100 млн грн меньше, чем в 2011 году. Обеспечением реализации процедур контроля ввоза из-за границы мобильных терминалов занимается автоматизирована информационная система учета терминалов на территории Украины, созданная УГЦР (первую очередь системы была введена в промышленную эксплуатацию 29 мая 2009 года). Всего в течение 2012 года УГЦР было предоставлено было оформлено к ввозу в Украину 8,927 млн мобильных терминалов.

В течение 2011 года из-за границы в Украину по разрешениям УГЦР было ввезено 8,975 млн мобильных телефонов. Поступления в Госбюджет Украины составили свыше 1,2 миллиардов. По данным Гостаможслужбы в 2010 году официально было ввезено 9,99 млн мобильных терминалов. В Госбюджет Украины от ввоза мобильных терминалов поступило почти 1,25 млрд грн.

Справка УНИАН. УГЦР относится к сфере управления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулированиев сфере связи и информатизации (НКРСИ). Полномочия УГЦР распространяются на пользователей радиочастотного ресурса Украины, которые действуют в полосах радиочастот общего пользования: УГЦР выполняет работы, связанные с расчетом сетей цифрового наземного вещания и выявлением источников радиопомех и др. В состав УГЦР входят 25 региональных филиалов и Центр сертификации.