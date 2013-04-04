Железные дороги Украины в марте сократили ежесуточную погрузку на 5%

Ежесуточная погрузка на железных дорогах Украины в марте 2013 года сократилась на 4,96% - до 980 тыс. тонн с 1,03 млн тонн в марте 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), ежесуточная погрузка, в частности, на Донецкой железной дороге составила 354,27 тыс. тонн, на Приднепровской железной дороге - 326,5 тыс. тонн, на Южной железной дороге - 78,94 тыс. тонн, на Юго-Западной железной дороге - 97,09 тыс. тонн, на Львовской железной дороге - 51,7 тыс. тонн.

В марте 2013 года в среднем за сутки выгружалось на 5,7% меньше вагонов чем в марте 2012 года - 15,305 тыс. вагонов.

Оборот груженого вагона в марте составил 3,4 суток - на 0,3% больше планового задания.

Справка УНИАН. Инвентарный парк наиболее востребованного подвижного состава - полувагонов "Укрзализныци" составляет 58,2 тыс. полувагонов. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям.