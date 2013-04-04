Ильичевский порт в марте сократил перевалку грузов на 17%

Ильичевский морской торговый порт, входящий в пятерку крупнейших портов Украины, в марте сократил перевалку грузов на 17% по сравнению с мартом 2012 года — до 1,056 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта.

В частности, по оперативным данным главной диспетчерской порта, в марте переработано 435 тыс. тонн генеральных, 113 тыс. тонн наливных и 508 тыс. тонн навалочных грузов.

В целом, с начала года портом переработано 3,624 млн тонн грузов, что ниже показателя первого квартала прошлого года на 251 тыс. тонн. За 3 месяца нынешнего года порт принял 463 судна, и переработал 39,741 тыс. вагонов.

«Среди основных номенклатурных позиций, по которым мы чувствуем снижение объемов грузопереработки - перевалка серы, чугуна и зерновых грузов. Основная причина такого положения - резкие колебания цены на мировом рынке, в результате чего в порт направляется только проданный груз в пределах судовых партий. Кроме того, на грузопереработку зерновых грузов влияет неясная ситуация с квотами по экспорту зерна. Не вызывает оптимизма и тот факт, что мы стоим на пороге ежегодного сезонного спада деловой активности в еврозоне. По этой причине порт из года в год показывает крайне низкие результаты грузопереработка в летний период», - цитирует пресс-служба слова начальника порта Александра Григорашенко.

В то же время, отмечается положительная динамика в переработке контейнерных грузов. За первый квартал года портом переработано 51043 TEU, что больше прошлогоднего показателя на 10,4%.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года Министерство инфраструктуры Украины утвердило программу развития госпредприятия «Ильичевский морской торговый порт», предусматривающую увеличение мощности в 2,5 раза - с 30 млн тонн до 76 млн тонн в год.

В 2012 году порт увеличил перевалку грузов на 7,3% по сравнению с 2011 годом - до 14,514 млн тонн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» (ИМТП) – универсальный международный порт, один из крупнейших в Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.

Годовая проектная мощность ИМТП – свыше 30 млн тонн, пропускная способность по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU.

С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием 3 океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.