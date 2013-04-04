ДЖД подготовила тяжелую путевую технику к ремонтному сезону

Тяжелая путевая техника Донецкой железной дороги (ДЖД) готова к ремонтному сезону, сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, по распоряжению начальника Донецкой железной дороги Николая Рогова в центре механизации путевых работ, находящемся в Красноармейске, 2 апреля прошел осмотр тяжелой техники.

Как сообщил начальник службы пути ДЖД Мурад Джафаров, по результатам осмотра тяжелая техника к сезону путевых работ готова.

«Вся техника современная, оборудованная высокотехнологичными устройствами. В экипажах - квалифицированные специалисты. За зимний период ДЖД собственными силами и разными видами ремонта подготовила 98 машин тяжелой путевой техники, в том числе произведен средний ремонт 30 единиц техники и текущий ремонт 68 единиц техники», - сказал М. Джафаров.

Он отметил, что среди задействованной техники есть такие машины, которые предназначены для глубокой очистки балласта, выправки и стабилизации железнодорожных путей и стрелочных переводов при модернизации и капитальном ремонте, для быстрой обработки балластной призмы и перераспределения щебня, для нарезки и восстановления водоотводных сооружений, кюветов и т.д.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.