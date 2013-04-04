С середины января около 30% зерновозов не задействованы в перевозках

Около 30% зерновозов не задействованы в перевозках с середины января 2013 года из-за падения заявленных зернотрейдерами объемов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Дефицита этого специализированного подвижного состава нет", - отметил заместитель начальника Главного управления перевозок «Укрзализныци» Петр Лимарчук.

За 3 месяца 2013 года железнодорожники загрузили 96,865 тыс. зерновозов, осуществив перевозку 6,1 млн тонн грузов. Количество зерновозов, обеспечивающих перевозку, составляет 12,214 тыс. единиц.

"При этом в марте текущего года ежесуточно загружалось на 298 зерновозов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а в первых числах апреля - на 407 вагонов меньше, чем в 2012 году", - уточнили в пресс-службе.

Также отмечается, что перевозка зерна имеет сезонный характер в силу разных обстоятельств, в том числе и из-за желания зернотрейдеров оптом вывезти урожай за короткий период времени, поэтому и наблюдается сезонный дефицит вагонов.

По словам П. Лимарчука, зернотрейдеры не спешат закупать специализированный подвижной состав, как и не спешат вкладывать средства в строительство зернохранилищ.

"Ярко выраженная сезонность использования, высокая стоимость вагонов и их обслуживания делают зерновозы менее привлекательными с точки зрения инвесторов", - сказал, отметив, что по этой причине все грузоотправители надеются на вагоны железной дороги.

В пресс-службе подчеркнули, что с имеющимся парком зерновозов "Укрзализныци", а также при их эффективном использовании есть возможность ежесуточно загружать 1200-1300 вагонов зерна, или 78-85 тыс. тонн, и перевозить за месяц более 2,5 млн тонн, а в течение года - более 30 млн тонн грузов. При этом от грузоотправителей требуется только составление основных месячных планов погрузки зерна, особенно на экспорт, и стабильная равномерная работа в течение года.

Согласно информации Главного коммерческого управления «Укрзализныци», несмотря на то, что тарифы на перевозку зерновых грузов жестко регулируются государством, тарифы на перевозку зерна в Украине самые низкие. Так, стоимость перевозки 1 тонны экспортного зерна на расстояние 500 км в Украине составляет около 12 долл., в России - более 18 долл., а в странах Евросоюза - от 27,5 до 61 долл.

Как сообщал УНИАН, железные дороги в январе 2013 года перевезли 2,05 млн тонн зерна и зернопродуктов, что на 1,8% меньше, чем в январе 2012 года.

В декабре 2012 года члены Украинской зерновой ассоциации (УЗА) направили официальное обращение генеральному директору “Укрзализныци” Владимиру Козаку, а также Администрации Президента, Кабинету министров, Министерству экономического развития и торговли и Министерству аграрной политики и продовольствия с просьбой решить ситуацию с нехваткой вагонов-зерновозов для осуществления экспорта.

Справка УНИАН. Инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11,5 тыс., рабочий парк зерновозов – 8 650 вагонов, однако более 20% инвентарного парка зерновозов находится за пределами Украины.

Дефицит вагонов-зерновозов из-за физического износа подвижного состава в 2013 году составит 2 тыс. штук, в 2014 году – около 4,5 тыс., а в 2015 году – более 7,5 тыс. зерновозов.