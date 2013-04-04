Кабмин изменил порядок купли-продажи транспортных средств

Кабинет министров Украины на заседании 3 апреля принял проект постановления «О внесении изменений в Порядок осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами и их составными частями, имеющими идентификационные номера».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Постановление предусматривает оформление договоров купли-продажи транспортных средств непосредственно в подразделениях Госавтоинспекции, возможность продажи транспортных средств без перерегистрации в случае, если они получены в наследство.

Также будет отменено требование о необходимости снятия транспортных средств с учета для их последующей продажи через торговые организации.

Нормативный акт был разработан Министерством внутренних дел в рамках выполнения требований Национального плана действий на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденного указом Президента Украины.