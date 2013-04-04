«Борисполь» перевел все международные рейсы в терминал D

С начала летней навигации 31 марта 2013 года в аэропорту «Борисполь» рейсы всех международных авиаперевозчиков обслуживаются в новом терминале D, сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, терминал D обслуживает 31 авиакомпанию, выполняющую до 75 рейсов в сутки, среди них: Air Arabia, Air Astana, Astra Airlines, «Аэрофлот», «Армавиа», Air France, Azerbaijan Hava Yollari, Austrian Airlines, Alitalia, British Airways, «Белавиа », Air Baltic, Czech Airlines, Lufthansa, Estonian Air, El Al, Fly Dubai, Fly Georgia, KLM, LOT, Air Moldova, Norwegian Air Shuttle, Royal Jordanian Airlines, S7 Airlines, «Россия », Turkish Airlines, Turkmenistan Airlines, UtAir (Россия), UtAir Ukraine, Uzbekistan Havo Jullary, Scat Airlines.

Также в течение марта на обслуживание в терминале D перевели рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», EL AL, S7 Airlines, Azerbaijan Hava Yollari, Air Moldova, «Белавиа», Astra Airlines, Somon Air.

"В течение апреля 2013 запланирован перевод в терминал D авиакомпании Ukraine Mediterranean Airlines, после чего будет осуществлен переход авиакомпаний «Международные авиалинии Украины» и «Роза Ветров», - сообщает пресс-служба.

В настоящее время проводятся мероприятия по обеспечению деятельности авиакомпаний при переводе на обслуживание в новый терминал. После завершения этого процесса весь международный пассажиропоток, за исключением пассажиров бюджетных (лоукост) авиакомпаний, будет обслуживаться в терминале D.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. генеральный директор аэропорта «Борисполь» заявил, что рассматривает возможность привлечения лоукостеров для оперирования в терминале F, в котором оперирует авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» — крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом — до 8,478 млн человек.