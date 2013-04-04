ПЖД в марте отремонтировала путей на 41,334 млн грн

Приднепровская железная дорога" (ПЖД) в марте 2013 г. отремонтировали 45,9 км путей на сумму 41,334 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в ПЖД.

Основные ремонтно-путевые работы проводились на крымском направлении. В частности, на участке Лозовая - Симферополь в марте модернизировано 11,5 км путей, выполнен средний ремонт на 28,8 км путей. Кроме того, отремонтированы 14 комплектов стрелочных переводов.

Капитальный ремонт за этот период выполнен на 5,6 км путей (на участке Верхнеднепровск - КПК, станциях Ингулец, Пришиб и Канкринивка).

Как сообщал УНИАН, в 2013 году ПЖД планирует направить на ремонтно-путевые работы 350,48 млн грн, в частности, модернизировать 43,1 км пути, капитально отремонтировать 83,6 км, провести средний ремонт на 110 км, комплексно-оздоровительный — на 18 км пути.

В марте ПЖД планировала выполнить ремонтно-путевые работы на сумму 36,509 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.