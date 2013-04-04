Приднепровская железная дорога увеличила погрузку на 1,8%

Приднепровская железная дорога в 1 квартале увеличила погрузку на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 27,79 млн тонн грузов.

Об этом УНИАН сообщили на ПЖД.

В частности, в январе-марте ПЖД погрузила во внутреннем сообщении 16,511 млн тонн грузов. Из них каменного угля - более 3,82 млн тонн, кокса - 303,5 тыс. тонн, флюсов - более 851 тыс. тонн, железной и марганцевой руды — 8,896 млн тонн (в т. ч. на экспорт — 8,273 млн тонн), черных металлов - около 593 тыс. тонн, лома черных металлов - 211,6 тыс. тонн; нефти и нефтепродуктов - 245,1 тыс. тонн.

Объемы погрузки строительных грузов составили свыше 379 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов - 565,3 тыс. тонн, цемента – 159 тыс. тонн, зерна - 26,7 тыс. тонн; продовольственных товаров - 24,2 тыс. тонн, остальных и сборных грузов - 381,4 тыс. тонн.

На экспорт за 1 квартал ПЖД погрузила около 11,279 млн тонн грузов, в том числе: кокса - 49,8 тыс. тонн; руды железной и марганцевой -7,36 млн тонн; черных металлов – более 3 млн тонн; химических минеральных удобрений - 205,6 тыс. тонн; строительных грузов - 484,9 тыс. тонн; зерна - 74,8 тыс. тонн; продовольственных товаров - 80,7 тыс. тонн, остальных и сборных грузов - 383, 9 тыс. тонн.

В течение марта ПЖД погрузила более 9, 795 млн тонн грузов, что на 1% меньше, чем в марте 2012 г. (9,898 млн тонн).

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.