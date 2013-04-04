ПЖД перечислила в бюджет и социальные фонды 634 млн грн

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) в январе-марте 2013 г. перечислила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования 633,959 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, в госбюджет направлено 289,631 млн грн, в местные бюджеты - 101,335 млн грн, взносы в государственные целевые фонды социального страхования составили 242,993 млн грн.

В марте текущего года в бюджеты всех уровней и фонды социального страхования ПЖД уплатила 192,669 млн грн. Из них в госбюджет – 72,233 млн грн, в местные бюджеты – 37,103 млн грн, в целевые фонды социального страхования – 83,333 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-марте 2012 г. ПЖД перечислила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования 694,553 млн грн. За 2012 г. этот показатель составил более 2,637 млрд грн

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. В состав предприятия входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.