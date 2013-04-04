"Укрзализныця" назначила беспересадочный вагон Киев-Кировоград-Киев

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), учитывая многочисленные пожелания пассажиров, с 31 марта 2013 года назначила курсирование беспересадочного вагона сообщением Киев-Кировоград-Киев в составе поезда № 76 сообщением Киев - Кривой Рог.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укразализныци".

Согласно сообщению, беспересадочный вагон будет отправляться ежедневно в составе поезда №76 Кривой Рог - Киев из Кировограда в 23.36.

Из Киева беспересадочный вагон будет отправляться ежедневно в составе поезда № 76 Киев - Кривой Рог и прибывать в Кировоград в 05.52.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога (ПЖД) назначила три дополнительных поезда к майским праздникам, сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД.

Поезд Симферополь-Киев № 282/281 назначен на 30 апреля - отправление из Симферополя в 19.00, прибытие в Киев 1 мая в 12.00. В обратном направлении - отправление из Киева в 22.00, прибытие в Симферополь в 13.43.

На 30 апреля также назначен дополнительный поезд Симферополь-Киев № 238/237 - отправление из Симферополя в 16.10, прибытие в Киев 1 мая в 09.30; Киев-Симферополь - отправление из Киева в 17.05, прибытие в Симферополь в 09.10.

Поезд Днепропетровск-Симферополь № 502/501 - отправление из Днепропетровска 30 апреля в 21.30, прибытие в Симферополь 1 мая в 06.45. Обратно - отправление из Симферополя в 21.50, прибытие в Днепропетровск в 06.32.