МАУ с 29 апреля начнет полеты из Киева в Новосибирск

Москва. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» с 29 апреля начнет полеты из Киева в Новосибирск.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта «Толмачево».

«В рамках весенне-летней навигации с 29 апреля 2013 года возобновляются прямые полёты из Международного аэропорта Новосибирск («Толмачёво») в Киев. Рейсы в столицу Украины будет выполнять авиакомпания «Международные авиалинии Украины» на Boeing 737-800 по вторникам, четвергам и субботам», - говорится в сообщении.

С 20 мая планируется добавление рейса по понедельникам, а с 16 июня – по пятницам. С 3 июля ожидается увеличение частоты полётов до 7 раз в неделю (добавятся рейсы по средам и воскресеньям).

Время вылета из Новосибирска – 06:55, из Киева – 19:35 (указано местное время).

Ранее по этому маршруту рейсы выполняла авиакомпания «Аэросвит».

Международный аэропорт Новосибирск ("Толмачёво") – крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях – 1800 пассажиров в час, на международных – 750 пассажиров. Аэропорт имеет две взлётно-посадочные полосы. В 2013 году планирует обслужить 3,7 миллиона пассажиров. Номинант премии World Routes Awards в категории «Лучший аэропорт СНГ 2012».

«Международные авиалинии Украины» (МАУ) - ведущая украинская авиакомпания, основанная в 1992 году. Основная деятельность «Международных Авиалиний Украины» – это пассажирские и грузовые перевозки. Флот МАУ состоит из 22 среднемагистральных самолетов Boeing-737 различных модификаций. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».