На госгранице откроют ряд новых пунктов пропуска
Премьер-министр Украины Николай Азаров подписал распоряжение об открытии ряда пунктов пропуска через государственную границу.
Текст документа от 1 апреля № 187-р размещен на Правительственном портале.
Речь идет об открытии международных пунктов пропуска через госграницу для железнодорожного грузопассажирского сообщения с постоянным и круглосуточным режимом функционирования на границ:
с Российской Федерацией - Красная Могила, Квашино, Тополи, Казачья Лопань, Зерновое;
с Республикой Молдова - Рени, Кучурган, Могилев-Подольский;
с Республикой Беларусь - Выступовичи, Горностаевка, Щорс, Удрицк;
с Румынией - Вадул - Сирет.
Также речь идет об открытии международных пунктов пропуска через госграницу для автомобильного грузопассажирского сообщения с постоянным и круглосуточным режимом функционирования на границе:
с Российской Федерацией - Просяное, Изварино, Юнаковка, Мариновка;
с Республикой Беларусь - Сеньковка;
с Румынией - Порубное;
с Республикой Молдова - Сокиряны, Рени.