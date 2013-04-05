На госгранице откроют ряд новых пунктов пропуска

Премьер-министр Украины Николай Азаров подписал распоряжение об открытии ряда пунктов пропуска через государственную границу.

Текст документа от 1 апреля № 187-р размещен на Правительственном портале.

Речь идет об открытии международных пунктов пропуска через госграницу для железнодорожного грузопассажирского сообщения с постоянным и круглосуточным режимом функционирования на границ:

с Российской Федерацией - Красная Могила, Квашино, Тополи, Казачья Лопань, Зерновое;

с Республикой Молдова - Рени, Кучурган, Могилев-Подольский;

с Республикой Беларусь - Выступовичи, Горностаевка, Щорс, Удрицк;

с Румынией - Вадул - Сирет.

Также речь идет об открытии международных пунктов пропуска через госграницу для автомобильного грузопассажирского сообщения с постоянным и круглосуточным режимом функционирования на границе:

с Российской Федерацией - Просяное, Изварино, Юнаковка, Мариновка;

с Республикой Беларусь - Сеньковка;

с Румынией - Порубное;

с Республикой Молдова - Сокиряны, Рени.