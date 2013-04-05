Измаильскому порту дали скидку

Министерство инфраструктуры Украины снизило тариф на переработку грузов Измаильскому морскому торговому порту на 15%, чтобы компенсировать падение объемов переработки грузов Полтавского горно-обогатительного комбината, принадлежащего металлургической компании Ferrexpo.

Соответствующий приказ Мининфраструктуры №157 от 14 марта вступил в силу с 5 апреля т.г.

Согласно приказу, Измаильский порт сможет предоставлять 15-процентную скидку к аккордным ставкам для привлечения грузов трех групп: продукции химической промышленности, тарно-штучных грузов в пакетах и черных металлов.

Как сообщал УНИАН, соответствующее снижение тарифа Министерство инфраструктуры инициировало в феврале текущего года в связи с сокращением по итогам 2012 года перевалки грузов в Измаильском порту на 41,3% по сравнению с 2011 годом — до 2,907 млн тонн. Основной причиной падения переработки грузов стало уменьшение перевалки железорудного сырья Полтавского горно-обогатительного комбината на 57,1%.

По оценке экспертов ведомства, введение понижающих коэффициентов позволит в 2013 году увеличить перевалку черных металлов, грузов химической промышленности и тарно-штучных грузов по сравнению с 2011 годом в 2 раза, а по сравнению с 2012 годом - в 3 раза. В частности, по прогнозам Мининфраструктуры, в 2013 году Измаильский порт сможет перевалить 600 тыс. тонн металлопродукции, 70 тыс. тонн продукции химической промышленности и 30 тыс. тонн тарно-штучных грузов.

Дополнительный доход от перевалки этих грузов может составить около 19,9 млн грн.

Справка УНИАН. ГП "Измаильский морской торговый порт" развивается как многопрофильный торговый порт для перегрузки железнорудного сырья, угля, кокса, черных и цветных металлов, бумаги, целлюлозы, удобрений, пилолеса, генеральных грузов и т. д. К акватории Измаильского порта относится водное пространство Килийского устья реки Дунай от 85 до 94 км.

Мощности порта позволяют перерабатывать до 8,5 млн. тонн грузов в год.

Измаильский порт располагает 24 причалами общей протяженностью 2618,6 м. Возможности причалов порта позволяют принимать и ставить под грузовые операции суда с осадкой до 7 м, длиной до 150 м, шириной до 30 м.