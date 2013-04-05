«Укрзализныця» рассказала о преимуществах именных билетов

Введение именных билетов является ключевой составляющей полного перехода Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци») на электронные билеты и полностью отвечает европейским стандартам обслуживания пассажиров. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил первый заместитель начальника главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус.

«С 6 апреля все билеты будут оформляться с указанием фамилии и имени. Внедрение именных проездных документов и переход на электронные документы увеличит конкурентоспособность железнодорожного транспорта в целом», - сказал И.Бреус.

Он сообщил, что именные билеты вводятся в соответствии с решениями, принятыми Кабинетом министров Украины - постановлением №160 от 6 марта 2013 года. Проект данного постановления предварительно был размещен на сайте Министерства инфраструктуры и потому ознакомиться с ним мог любой желающий. При этом на поезда пригородного сообщения и региональные поезда на проездных документах (кроме льготных и бесплатных) фамилия и имя лица не указываются, посадка осуществляется без предъявления документов, удостоверяющих личность.

«Оформление именных билетов в кассе будет проводиться со слов самого пассажира и потому дополнительных документов, за исключением документов, подтверждающих право на льготный проезд, не потребуется. Вместе с тем, при посадке в поезд потребуется документ, удостоверяющий личность», - пояснил И.Бреус, добавив, что перечень таких документов включает в себя 19 наименований – в том числе паспорт гражданина Украины, паспорт для выезда за границу, водительские права, карта мигранта.

Как сообщал УНИАН, с 6 апреля 2013 года оформление проездных документов на поездку железнодорожным транспортом будет осуществляться с внесением в проездной документ фамилии и имени пассажира. При оформлении проездных документов с использованием мобильной связи, Интернета, специализированных автоматов самообслуживания и т.д. фамилию и имя пассажира также указывает лицо, осуществляющее оформление и оплату проездного документа.

В то же время, Минифраструктуры уточнило, что проездные документы, приобретенные до вступления в силу этого постановления, в которых не указаны имя и фамилия пассажира, являются действительными, и посадка в поезд будет осуществляться без предъявления документа, удостоверяющего личность.

При поездке с ребенком до 14 лет с собой нужно иметь проездной документ и оригинал документа, который подтверждает возраст ребенка.

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