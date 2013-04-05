В марте через «ПриватБанк» купили более 70 тыс. железнодорожных билетов

В марте граждане купили через «ПриватБанк» более 70 тысяч электронных железнодорожных билетов в Крым и на другие южные направления для поездок на майские праздники, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, 30 марта билеты на самые популярные южные направления были распроданы, и с 3 апреля «Укрзализныця» организовала дополнительные поезда.

Также сообщается, что с начала внедрения в конце 2011 года услуги продажи через банк железнодорожных билетов «ПриватБанк продал более 715 тыс. билетов, в том числе с начала 2013 года - более 170 тыс. Наибольшей популярностью среди клиентов банка (60% клиентов) при покупке билетов пользуются сервисы банка в Интернете и мобильное приложение «Приват24», также используются терминалы самообслуживания, отделения банка и мобильный номер 3700.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году при помощи банка было продано более 670 тыс. электронных билетов на транспорт, в том числе 540 тыс. – на железнодорожный. По итогам года объемы продаж билетов через сервисы банка выросли в пять раз.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финансовым учреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Основными владельцами банка на начало 2013 года являлись Геннадий Боголюбов - 33,83%, Игорь Коломойский - 33,77% и Triantal Investments Ltd. (Кипр) - 24,99%.