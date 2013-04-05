«Укрзализныця» рассчитывает сэкономить 40-50 млн грн на билетных бланках

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») рассчитывает сэкономить порядка 40-50 млн грн на бланках строгой отчетности, которыми являются бланки проездных документов, за счет повсеместного внедрения электронных билетов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника главного пассажирского управления "Укрзализныци" Игорь Бреус.

«Бланки билетов, бланки строгой отчетности, будут заменены на обычные бланки. Бланки строгой отчетности останутся только для международного сообщения – для продажи билетов на поезда не украинских железных дорог. Такая экономия может составить 40-50 млн грн в год», - сказал И.Бреус.

По его словам, полный переход на электронный билет является одним из основных задач «Укрзализницы». «Использование электронного проездного документа полностью отвечает европейским стандартам обслуживания пассажиров», - подчеркнул И.Бреус.

Как сообщал УНИАН, в Украине за январь-февраль текущего года через Интернет было продано свыше 400 тыс. железнодорожных билетов. В 2012-м году более 2,1 млн билетов. Вместе с тем, по данным «Укрзализныци» ежесуточно оформляется порядка 175 тыс. билетов.

С 6 апреля «Укрзализныця» переходит на именные проездные билеты, которые предполагают обязательное наличие удостоверения личности при посадке в поезд.