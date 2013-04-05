Дополнительные поезда во время майских праздников совершат 74 рейса

Для обеспечения повышенного спроса на железнодорожные перевозки «Укрзализныця» назначила 15 дополнительных поездов к майским и пасхальным выходным дням, которые совершат 74 рейса, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, в южном направлении будут курсировать дополнительные рейсы поездов № 210/209 Николаев - Киев - Николаев, № 238/237 и № 282/281 Симферополь - Киев - Симферополь; № 502/501 Днепропетровск - Симферополь - Днепропетровск; № 569/570 Донецк - Симферополь - Донецк; № 519/520 и № 175/176 Харьков - Симферополь - Харьков; № 590/589 Одесса - Севастополь - Одесса.

В западном направлении - № 553/554 Киев - Тернополь - Киев; № 217/218 и № 269/270 Киев - Ивано-Франковск - Киев; № 192/191 Львов - Киев - Львов; № 207/208 и № 537/538 Киев - Ужгород - Киев; № 225/226 Харьков - Ужгород - Харьков.

Как сообщал УНИАН, с 6 апреля «Укрзализныця» вводит именные проездные билеты, кроме направлений пригородных и региональных поездов. При покупке билета именные данные вносятся со слов покупателя, и документ, удостоверяющий личность пассажира, не нужен. Вместе с тем, при посадке оригинал документа обязателен к предъявлению.