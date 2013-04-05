Количество заброшенных грузовых вагонов сократилось на 40% - «Укрзализныця»

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») по состоянию начало апреля выявила 624 грузовых вагона, которые простаивали на станциях и на подходах к предприятиям-грузополучателям, против 1099 вагонов месяцем ранее.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», на начало апреля количество простаивающих поездов сократилось до 12 по сравнению с 20 на начало марта.

В частности, на Приднепровской железной дороге (ПЖД) задержано 4 поезда с газом, на Одесской железной дороге (ОЖД) на станции Ильичевск-Паромная простаивают 5 составов с газом.

Как сообщал УНИАН, специалисты Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» за первые два месяца текущего года начислили 146 млн грн за простой почти 950 тыс. вагонов.

В 2012 году «Укрзализныця» взыскала за простой железнодорожной техники свыше 942 млн грн. Штрафные санкции за простой одного вагона составляют 160 грн в сутки, в то же время среднесуточная доходность от задействованного в перевозках грузов в пределах Украины универсального вагона парка железных дорог составляет для крытого вагона - 428 грн, платформы - 301 грн, полувагона - 848 грн.