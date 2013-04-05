Межведомственная комиссия разрешила эксплуатацию скоростных электропоездов Крюковского ВСЗ

Межведомственная комиссия разрешила эксплуатацию скоростных отечественных электропоездов Крюковского вагоностроительного завода, сообщает пресс-служба предприятия.

По ее данным, результаты испытаний сразу двух межрегиональных скоростных двухсистемных электропоездов повышенной комфортности обсуждали члены комиссии. Они осмотрели поезда, которые стояли в новом сварочно-сборочном цехе завода.

Комиссия отметила, что состав и комплектность межрегиональных двухсистемных девятивагонных электропоездов серии ЭКр1 производства ПАО «КВСЗ» соответствуют условиям технического задания, а их технические характеристики и конструкция – современному мировому уровню аналогичной продукции соответствующего класса.

«Разрешить эксплуатацию по назначению двух электропоездов ЭКр1- 001 и ЭКр1- 002 с максимальной эксплуатационной скоростью 160 километров в час. Разрешить ПАО «КВСЗ» изготовление опытной партии электропоездов ЭКр1 в количестве 10 единиц», - говорится в решении комиссии под председательством первого заместителя генерального директора «Укрзализныци» Николая Сергиенко, которая работала на Крюковском вагоностроительном заводе в пятницу, 5 апреля.

Как сообщал УНИАН, межрегиональный скоростной двухсистемный электропоезд повышенной комфортности производства Крюковского вагоностроительного завода в основной составности формируется из 9 вагонов – двух головных и семи промежуточных, однако по желанию заказчика составность поезда может быть изменена по количеству и по классности вагонов. Эксплуатационная скорость — 160 км/час. При незначительных доработках эксплуатационная скорость электропоезда может быть увеличена до 200 км/час.

Электропоезд имеет вагоны первого, второго и туристического классов и может перевозить 609 пассажиров, в том числе и пассажиров в инвалидных колясках. В одном из вагонов электропоезда оборудован бар.

Каждый вагон оборудован мощной собственной аккумуляторной батареей, обеспечивающей длительное поддержание работоспособности оборудования и систем безопасности в аварийных ситуациях. В вагонах применена электровоздушная система отопления пассажирских салонов, при этом необходимую электрическую мощность для этих целей вырабатывают специальные трансформаторы, расположенные в головных вагонах.

В электропоезде установлено оборудование, позволяющее организовать доступ к беспроводному скоростному Интернету.

С целью обеспечения безопасности в каждом пассажирском салоне и каждом тамбуре установлены видеокамеры наблюдения, изображения с которых записывается на специальный сервер большой емкости, что позволяет при необходимости просмотреть все события, происходившие в ходе движения за несколько дней. В поезде применены входные прислонно-сдвижные двери, обеспечивающие высокую плотность, также они оборудованы функцией, исключающей возможное защемление пассажира.