Государство задолжало Львову за ремонт дорог 153 млн грн – мэр города

Государство задолжало Львову за работы по реконструкции дорог 153 мл грн, сообщил УНИАН городской голова Львова Андрей Садовый.

„…Сложной остается ситуация с долгами, которые государство имеет перед городом за работы по реконструкции дорог, которые выполнялись во Львове. По состоянию на сегодняшний день этот долг перед городом составляет 153 млн. грн. Я очень надеюсь, что государство выполнит свои обязанности перед Львовом. Ведь это влияет на функционирование города. Меня часто спрашивают, почему мы не завершаем ремонт ул. Пасечной. А это, собственно, пример того, какие последствия может иметь промедление со стороны государства с финансированием работ. Деньги не платит государство, виновными становятся городские власти, а страдают обычные люди», - отметил А.Садовый.

Он также отметил, что „с понедельника, 8 апреля, при благоприятных погодных условиях, во Львове начнут ямочные ремонты на дорогах”.

„Несмотря на все проблемы, которые есть в городе, на первый план сегодня выходит состояние дорог. Ситуация даже хуже, чем мы могли ожидать. В марте я информировал, что на протяжении месяца мы проведем текущие ремонты на наиболее проблемных участках. Однако погода откорректировала наши планы. Если подтвердятся прогнозы и с понедельника в городе будет сухо и относительно теплая погода, мы начнем текущие ремонты на дорогах”, - отметил мэр Львова.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай Азаров 22 марта в ходе общения с пользователями сети Faсebook заявил, что лично проверит качество ремонта дорог в Украине.

21 марта, выступая на заседании совета регионов при Президенте Украины, он сообщил, что для того, чтобы привести в порядок около 170 тыс. км дорог, Украине потребуется 500 млрд грн.