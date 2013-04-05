«Укрзализныця» в марте увеличила продажи билетов через Интернет в 2,4 раза

В марте «Укрзализныця» реализовала 295 тыс. железнодорожных билетов, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства.

«В марте этого года пассажиры оформили через Интернет 6,3% проездных документов на поезда от общих продаж, тогда как в феврале в Интернет-сети покупали 5,2% железнодорожных билетов», - отметил первый заместитель начальника главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус, - отметили в пресс-службе.

Согласно информации «Укрзализныци», также растет количество оформления электронных проездных документов на поезда категории Интерсити+ – в марте через Интернет реализовано 11,7% проездных документов от общих продаж на эту категорию поездов.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует до конца 2013 года внедрить электронные проездные документы на всех поездах дальнего следования во внутреннем сообщении.

Продажа электронных билетов через сайт «Укрзализныци» (booking.uz.gov.ua) на скоростные поезда «Интерсити+» внедряется в экспериментальном порядке с 5 февраля. На первом этапе внедрения продажи электронных билетов технология будет использоваться на поездах категории «Интерсити+», на втором этапе технологию продажи электронных проездных документов планируется применить на все пассажирские поезда внутреннего сообщения. Технология предусматривает, что пассажиры, которые оформили проездные документы через Интернет на поезда категории «Интерсити+», могут не обращаться в кассу за распечаткой билета на бланке проездного документа, как это было раньше, а смогут предъявлять самостоятельно распечатанный посадочный документ. Стюарды поезда будут считывать штрих-код такого посадочного документа, проверять его легитимность и обеспечивать посадку пассажиров на поезд.