Обновление нужно более чем половине парка пассажирских автоперевозчиков - министерство

Более половины отечественного пассажирского автомобильного транспорта нуждается в масштабном обновлении подвижного парка – лишь 44% от общего количества автобусов соответствуют всем нормам безопасности для перевозки пассажиров, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, в Украине насчитывается 20,3 тыс. пассажирских автоперевозчиков, которые имеют 85,7 тысяч автобусов. Из них критической изношенности достигли: 200 автобусов, которые эксплуатируются больше 34 лет, 1200 – от 29 до 33 лет, 3600 – от 24 до 29 лет, 7900 – от 19 до 24 лет. Средней изношенности достигли 16 100 автобусов в возрасте от 14 до 19 лет. Частично соответствуют нормам безопасности 19 тыс. транспортных средств – это автобусы в возрасте от 8 до 13 лет. И полностью соответствуют нормам 37,7 тыс. автобусов, которые эксплуатируются менее 8 лет, а это лишь 44% от общего количества транспортных средств.

«По оценкам экспертов, количество автобусов, которые используются для пассажирских перевозок без получения надлежащих разрешительных документов, может достигать больше 160 тыс. Такие «нелегальные» перевозчики не обеспечивают нужного уровня комфорта и безопасности, а также все чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия из-за низкого профессионального уровня водителей, неподобающих условий их труда, неудовлетворительного состояния транспортных средств и невыполнения требований относительно условий перевозки пассажиров", - отмечено в сообщении.

В то же время, подчеркивает Мининфраструктуры, даже при таких условиях автотранспорт остается наиболее востребованным при пассажирских перевозках – в 2012 году лицензированными автобусами перевезено 3448,7 млн пассажиров. Следовательно на сегодня потребность в новых средних автобусах составляет 4,3 тыс. единиц, в больших – 8,3 тыс., очень больших – 10,8 тыс.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины подало правительству предложения по компенсации процентной ставки банковских кредитов перевозчикам на приобретение новых автобусов отечественного производства.

«Нами подано предложение, предусматривающее предоставление перевозчикам возможности оформить кредиты под государственные гарантии, платить не выше 5%. Всю разницу выше 5% государство возьмет на себя», - отметили в Мининфраструктуры.