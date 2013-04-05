В Украине будет разработана государственная программа развития IT-отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко во время совещания по вопросам подготовки IT-специалистов, которое состоялось в Харьковском национальном университете им. В.Каразина.

По его словам, ІТ-отрасль очень важна для будущего Украины и развития практически всех отраслей экономики, IT-специалистов нужно поддерживать, потому что среди тысяч программистов есть 1-2% тех, кто может действительно создавать креативный конкурентоспособный продукт, и создание предпосылок для того, чтобы в стране развивалась вся отрасль в целом, и для постепенного выхода на создание собственного продукта является задачей правительства.

«В Украине будет разработана Государственная программа развития ІТ-отрасли. Она должна быть комплексной, взаимоувязанной и учитывать роль регионов, поскольку на их уровне также многое можно сделать», - сказал К.Грищенко, отметив, что Харьков в этом плане является хорошим примером.

Во время совещания обсуждались, в частности, вопросы участия IT-компаний в обучении студентов, а также в защите авторского права и интеллектуальной собственности.

«Сегодня, - сказал К.Грищенко, - мы собрались здесь с представителями отрасли, одной из ведущих в данное время, от которой зависит развитие Украины, как и всего мира. Она сейчас так же важна, как и машиностроение, не случайно во всем мире авторское право на программные разработки защищается на том же уровне, что и литературные тексты или научные открытия».

По словам вице-премьера, большое значение имеет качество подготовки специалистов. “Мы впервые в Украине проводим такое совещание, и наша первая задача - привлечь IT-компании в образовательный процесс. Студенты должны получать реальные знания и опыт еще до окончания вузов”, - сказал К.Грищенко.

В совещании приняли участие председатель Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко, первый заместитель министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Евгений Сулима, глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, представители и руководители IT-компаний.

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