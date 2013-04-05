Определены инвестпроекты строительства дорог в рамках государственно-частного партнерства

Министерство инфраструктуры и Государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» готовят инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы в рамках государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечается в сообщении, реформирование отрасли дорожного хозяйства будет способствовать привлечению новых механизмов финансирования строительства новых дорог, в частности инвестирования на основе государственно-частного партнерства, распространенного в странах Европы. Участие частного капитала позволит не только увеличить темпы обновления сети автодорог, но и уменьшить или отсрочить платежи из государственного бюджета на строительство дорог.

К тому же уже создана соответствующая правовая база - закон о концессиях, специальный закон о концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог, а также закон о государственно-частном партнерстве.

Как отметили в пресс-службе, наиболее актуальными для реализации на условиях государственно-частного партнерства являются: строительство 1-й очереди Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киева, строительство автомобильных дорог в направлени Краковец-Львов-Броды-Ровно (258 км), строительство автомагистрали от границы с Российской Федерацией (КПП «Щербаковка») - Харьков-Новомосковск (209 км).

В перспективе на условиях концессии также могут быть построены автомобильная дорога Одесса-Монаши с мостовым переходом через Днестровский лиман (на Рени) протяженностью 81 км, дорога Ульяновка-Николаев-Херсон-Красноперекопск-Симферополь (532 км), дорога Днепропетровск-Запорожье-Мелитополь-Джанкой-Симферополь (475 км).

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» разработал проект Государственной целевой программы развития дорог общего пользования на 2013-2018 годы, стоимость которой составляет 264 млрд грн.

21 марта премьер-министр Украины Николай Азаров, выступая на заседании совета регионов при Президенте Украины, заявил, что для того, чтобы привести в порядок около 170 тыс. км дорог, Украине потребуется 500 млрд грн.