Китайские инвесторы заинтересованы в приобретении национальной авиакомпании Кипра

Китайская инвестиционная компания "И Сян Да" заинтересована в приобретении кипрской "Сайпрус эйруэйз". Об этом говорится в заявлении национального авиаперевозчика Кипра, предназначенном для инвесторов, сообщает ИТАР-ТАСС.

В документе сообщается, что представители китайской компании провели переговоры с руководством "Сайпрус эйруэйз" в министерстве финансов Кипра. "Мы получили свидетельства заинтересованности китайских инвесторов в сделке, однако пока не можем объявить о конкретных договоренностях", - отмечается в заявлении.

"Сайпрус эйруэйз" переживает финансовые трудности последние несколько лет. Государство неоднократно оказывало финансовую помощь с целью спасения авиаперевозчика. В декабре прошлого года компания, в частности, получила более 70 млн евро.

В начале марте этого года стало известно, что Еврокомиссия начала расследование с целью выяснения, соответствует ли такая помощь действующим в ЕС нормам. Еврокомиссия также выразила сомнения в эффективности разработанной программы реструктуризации авиакомпании, согласно которой, предусматривается, среди других мер, сокращение ее флота с 11 до 6 самолетов.