За полтора года существования вертолетная площадка в Каневе приняла 14 рейсов

За полтора года своего существования вертолетная площадка в городе Каневе Черкасской области приняла 14 рейсов.

Об этом говорится в ответе куратору Черкасской области от партии «УДАР» в Верховной Раде, народному депутату Ирине Геращенко от Министерства инфраструктуры. Документ депутат разместила на своей странице в Facebook.

И.Геращенко сообщает, что на строительство вертодрома в Каневе из госбюджета было потрачено 130 млн грн.

Также Мининфраструктуры объяснило, почему народных депутатов не пускали на вертодром: «Основанием допуска пассажиров на территорию вертодрома во время осуществления авиационных перевозок является предъявление ими проездных и других документов, которые установлены соответствующими нормативно-правовыми актами Украины».

Вместе с тем И.Геращенко отмечает, что не получила ответы на все свои вопросы. В частности, «…без ответа остался вопрос о том, кто же были эти счастливые пассажиры: туристы-шевченкофилы или фаны отстрела кабанов в соседних охотничьих угодьях? Какая такая частная структура охраняет этот вроде бы государственный пока еще объект? Также без внимания остался вопрос, сколько прибыли получил бюджет Украины от рейсов на этот объект? Или, напротив, еще и эти рейсы осуществлялись за счет бюджетных средств, потому что везли ну очень дорогих пассажиров. И последний вопрос: кто и когда ответит за эту вертолетную аферу? В стране, где ежегодно в бюджете нет 100 млн на детскую онкологию, есть деньги на вертолеты. 130 млн грн ради 14 рейсов», – написала И.Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) заявило, что вертодром «вертолетная площадка Канев» в селе Пекари являются объектом государственной собственности и находится на их балансе.

По официальным данным Украэроруху, вертодром «Канев» начал операционную деятельность с 1 марта 2013 года.