В Житомирской области подтоплены два моста. Для транспорта организован объезд

В Житомирской области из-за наводнения подтоплены два моста.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, в Коростышевском и Новоград-Волынском районах Житомирской области три населенных пункта пострадали от водополья, возле них подтоплены мосты.

Из-за наводнения подтоплен, в частности, мост возле сел Вировка и Береговое Новоград-Волынского района, а также мост возле села Харитоновка Коростышевского района.

В частности, реки Случ в Новоград-Волынском районе и Тетерев — в Коростышевском — разлились так, что затопили мосты, которые вели к указанным селам.

Теперь из-за подтопления мостов правоохранители и спасатели организовали объезд транспорта через соседние села указанных районов.

"В настоящее время полного ожидаемого водополья в Житомирской области пока нет, но подтопление фиксируем ежедневно, работы по откачке воды из частных усадеб, мостов и других сооружений продолжаются", - уточнила И. Романюк.