В Житомирской области подтоплены два моста. Для транспорта организован объезд
В Житомирской области из-за наводнения подтоплены два моста.
Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, в Коростышевском и Новоград-Волынском районах Житомирской области три населенных пункта пострадали от водополья, возле них подтоплены мосты.
Из-за наводнения подтоплен, в частности, мост возле сел Вировка и Береговое Новоград-Волынского района, а также мост возле села Харитоновка Коростышевского района.
В частности, реки Случ в Новоград-Волынском районе и Тетерев — в Коростышевском — разлились так, что затопили мосты, которые вели к указанным селам.
Теперь из-за подтопления мостов правоохранители и спасатели организовали объезд транспорта через соседние села указанных районов.
"В настоящее время полного ожидаемого водополья в Житомирской области пока нет, но подтопление фиксируем ежедневно, работы по откачке воды из частных усадеб, мостов и других сооружений продолжаются", - уточнила И. Романюк.