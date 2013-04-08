Мининфраструктуры разработало порядок выдачи прав судоводителям малых судов

Министерство инфраструктуры разработало порядок выдачи удостоверений судоводителям малых и маломерных судов (ММС).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Проект соответствующего нормативно-правового акта - приказа Мининфраструктуры «Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверения судоводителя малого/маломерного судна» определяет общий порядок выдачи удостоверений судоводителей малых/маломерных судов, осуществляющих плавание на внутренних водных и прибрежных морских путях Украины, а также порядок проведения подготовки и проверки (оценки) знаний и квалификации судоводителей ММС.

В частности, для получения удостоверения судоводителя ММС кандидат должен достичь возраста не менее 18 лет и быть признанным годным к управлению ММС по состоянию здоровья.

"Безусловным требованием является также прохождение специальной теоретической и практической (тренажерной) подготовки в одобренных учебных заведениях, перечень которых утверждается Мининфраструктуры по представлению Укрморречинспекции, - уточняет пресс-служба. - А также успешная сдача экзамена и зачета по практическим (тренажерным) занятиям по управлению и эксплуатации ММС, с документальным подтверждением".

Таким образом, порядок выдачи удостоверения судоводителя ММС, после его официального утверждения, будет распространяться на всех судоводителей ММС, за исключением лиц, выполняющих служебные обязанности на военных, рыболовных и промышленных судах, а также осуществляющих управление другими ММС, которые используются исключительно в спорте и/или спортивном туризме, а также лиц, осуществляющих управление спортивными парусными судами.

"Введение в действие акта, который впервые в истории Украины на государственном уровне закрепляет выдачу удостоверений судоводителя ММС должно способствовать снижению уровня аварийности и несчастных случаев на воде, предотвращению нанесения ущерба безопасности или надлежащему порядку навигации путем усиления мер государственного контроля теоретической и практической подготовки судоводителей малых/маломерных судов и предоставления разрешения на управление судном только тем лицам, которые действительно полностью овладели всеми необходимыми знаниями и навыками", - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. 20 ноября 2012 Верховной Радой Украины внесены изменения в статью 163 Закона Украины «О транспорте», чем на законодательном уровне закреплено, что выдача удостоверений судоводителей малых/маломерных судов осуществляется Государственной инспекцией Украины по безопасности на морском и речном транспорте.