На железных дорогах за 3 месяца количество транспортных происшествий сократилось на 5 случаев

В течение января-марта 2013 года на железных дорогах Украины количество транспортных происшествий сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 5 случаев - до 160 случаев, сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

При этом, согласно сообщению, на железнодорожных переездах количество ДТП уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом 2012 года на 5 случаев - до 18 с 23 случаев. Количество погибших в ДТП за три месяца т.г. увеличилось на 3 человека, на 2 человека уменьшилось количество травмированных, по сравнению с январем-мартом 2012 года.

"Вины железной дороги ни в одном из случаев не выявлено", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах железных дорог Украины за 2012 год возросло до 89, в том числе 79 ДТП произошло на переездах и 10 - на путях вне переездов.

Количество погибших в ДТП в 2012 году уменьшилось на 2 человека по сравнению с 2011 годом.