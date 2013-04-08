Во Львовской области больше всего подтоплен Сколевский район

Во Львовской области вследствие поднятия уровня речных вод, увеличения количества талых и грунтовых вод больше всего страдают от подтопления жители населенных пунктов Сколевского района.

Как сообщили УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, по состоянию на сегодняшний день в городе Червонограде (город областного подчинения, граничит со Сколевским районом), остаются подтопленными четыре жилых дома, подтоплена территория трех частных предприятий города, также подтоплена на участке 60 м дорога квартала частной застройки «Солокия», 2 участка дорожного полотна (по ул. О. Пчилки длиной 70 м, по ул. Иосифа Слипого 40 м, высотой до 30 см), на выезде из г. Червонограда в направлении с. Бендюга на дороге “Червоноград-Радехов” происходит перелив поверхностных вод высотой до 20 см через дорожное полотно.

В Сколевском районе в селе Междуречье водами реки Рата затоплено 70 приусадебных участков, 6 жилых домов, 65 подвалов жилых домов, 3 участка коммунальных дорог длиной 750 м на 3 улицах, вследствие чего усложнен проезд к 20 домохозяйствам. В г. Большие Мосты затоплены водами реки Рата 15 приусадебных участков и частично затоплена коммунальная дорога по ул. Старомостовской на участке длиной 480 м и высотой 10-55 см. Движение по этой дороге закрыто. В селе Селец грунтовыми водами подтоплены 5 приусадебных участков и 62 подвала. В селе Волсвин водами реки Западный Буг подтоплены 6 приусадебных участков, вследствие затопления участка дороги длиной 140 м усложнен проезд к 6 домохозяйствам. В селе Добрячин водами реки Западный Буг подтоплены 9 приусадебных участков.

Как отмечается в сообщении, с целью обеспечения немедленного реагирования на смену обстановки организовано дежурство аварийно-спасательных подразделений Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области. Всего к выполнению работ привлечено 95 единиц техники и 557 человек.

По прогнозу Львовского регионального центра по гидрометеорологии, на территории области в ближайшие 4 сутки будет прохладная погода: мороз ночью и невысокие плюсовые температуры в дневное время, без существенных осадков.