Украинская Википедия стала первой в мире по темпам роста посещаемости

По итогам марта 2013 года Википедия на украинском языке стала первой в мире по темпам роста популярности среди крупнейших Википедий мира.

Об этом УНИАН сообщил исполнительный директор Общественной организации «Викимедиа Украина» Юрий Пероганич.

В марте в украинской Википедии было просмотрено 83,5 млн страниц, что на 76% больше, чем в марте 2012 года.

В первой мировой пятерке по темпам роста посещаемости также Википедии на арабском (+64%), вьетнамском (+52%), русском (+48%) и турецком (+47%) языках.

Украинская Википедия в марте достигла еще одного рекорда - впервые по показателю числа просмотренных страниц вышла на 18-е место среди 285 мировых Википедий на разных языках.

По числу статей (более чем 438 тыс.) украинская Википедия находится на 14-м месте в мире.

Редактировать Википедию и создавать в ней новые статьи может каждый, кто имеет доступ к Интернету. В марте хотя бы одну правку сделали 2200 человек, из них 700 сделали более пяти изменений, и 150 - более 100 изменений. За месяц создано 4416 новых статей (в среднем 143 за день). Разрыв с вьетнамской Википедией (13-е место) за месяц уменьшился на 3316 статей.

По мнению Ю.Пероганича, объективные показатели украинской Википедии свидетельствуют о том, что Украина входит в двадцатку самых передовых стран мира по состоянию развития информационно-коммуникационных технологий и информационного общества.

«Международные рейтинги являются мощным инструментом маркетинга стран, а заниженные показатели Украины этих в рейтингах являются следствием использования в них недостоверных или устаревших данных», - считает он.

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